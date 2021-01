Airbus: produzione ridotta, ma aumentano gradualmente gli A320

di Oriana Davini

08:00

I tassi di produzione rimarranno a un livello ridotto ma aumentano gradualmente quelli degli aeromobili a corridoio singolo: sono i ritocchi decisi da Airbus per adeguarsi al contesto di mercato.

Entro il terzo trimestre del 2021, la produzione media degli A320 passerà dagli attuali 40 al mese a 43, per poi arrivare a 45 negli ultimi tre mesi dell'anno, in calo rispetto ai 47 inizialmente previsti da luglio.



Per quanto riguarda gli A220, la produzione procederà come pianificato, con l'aumento da quattro a cinque aeromobili al mese dalla fine del primo trimestre del 2021.



Nessuna modifica, invece, per gli aeromobili widebody, la cui produzione dovrebbe rimanere stabile a cinque aeromobili per l'A350 (con la possibilità di aumentare successivamente) e due per l'A330.