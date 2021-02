Nowhere flight: Ukraine porta i passeggeri sopra Chernobyl

19:30

Il contagio dei Nowhere flight non si arresta e in ogni parte del mondo le compagnie stanno ormai iniziando a fare gara per cercare nuove idee per catturare i clienti in questo momento di stallo del mercato.

L’ultima novità in ordine di tempo porta la firma di Ukraine International e anche in questo caso, come già avvenuto per la Qantas, la proposta ha fatto subito il sold out. Il volo proposto al pubblico, a bordo di un E195, secondo quanto riporta Simpleflying, prevede un tour sopra l’area intorno a Kiev e una puntata a Chernobyl per sorvolare le zone del disastro della centrale nucleare.



Al primo volo ne sarà affiancato ora uno il prossimo 7 marzo. E si prevede un nuovo successo.