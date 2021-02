Grimaldi Lines in Sardegna con altre due navi gemelle

15:25

Grimaldi Lines rafforza gli investimenti sulla Sardegna e, dopo l’introduzione del nuovo collegamento da Salerno e Palermo per Cagliari, posiziona sulla linea Livorno-Olbia due cruise ferry gemelli: Cruise Sardegna e Cruise Europa.

La prima nave è entrata in servizio giovedì 18 febbraio, mentre Cruise Europa effettuerà il primo viaggio l’11 marzo. A bordo possono salire fino a 2.650 passeggeri e 215 auto al seguito, le cabine sono 413 e le poltrone reclinabili 547.

Le altre rotte

Cruise Sardegna e Cruise Europa si affiancano alle ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che navigano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e ritorno e sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. Da giugno a settembre la compagnia collega inoltre Civitavecchia ad Olbia e viceversa.



Per agevolare l’advance booking Grimaldi Lines garantisce il 20% di sconto a chi prenota entro il 31 marzo 2021 con partenza tra il 15 giugno e il 15 settembre 2021. In ogni periodo dell’anno è inoltre possibile usufruire di ulteriori promozioni a tempo, nonché della tariffa speciale Sardi Doc, riservata ai passeggeri nativi o residenti sull’isola.