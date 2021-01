Il Gruppo Grimaldi investe in Sardegna: si apre la rotta Palermo-Cagliari

12:22

Potenziare la presenza in Sardegna. È questo l’obiettivo del gruppo Grimaldi per il 2021, un obiettivo che la compagnia inizia a realizzare dal prossimo 15 gennaio, con un collegamento Palermo-Cagliari.

La nave ro/pax Venezia, che attualmente opera sul collegamento trisettimanale Salerno-Cagliari-Salerno, servirà anche il porto di Palermo. Il collegamento Palermo-Cagliari e viceversa avrà frequenza settimanale, con partenza da Palermo il sabato alle ore 19.30 e arrivo nel capoluogo sardo domenica mattina alle ore 9. La partenza da Cagliari sarà ogni venerdì alle ore 19,30 con arrivo previsto nel capoluogo siciliano il giorno seguente alle ore 9.



“Con il lancio del collegamento Palermo-Cagliari diamo inizio ad una vasta campagna di potenziamento della nostra presenza in Sardegna, mercato sempre più strategico per il nostro Gruppo - dichiara Emanuele Grimaldi, amministratore delegato della compagnia -. La Sardegna è al centro di una estesa rete di collegamenti marittimi che il gruppo Grimaldi ha costruito negli ultimi anni nel Mediterraneo Occidentale, sia per il trasporto di merci che di passeggeri, offrendo una continuità territoriale non solo con il Continente ma anche con altre nazioni vicine”.



La nave è dotata di 96 cabine interne ed esterne, tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito. Diversi sono i servizi offerti a bordo.



Attualmente, il Gruppo Grimaldi offre vari servizi da e per la Sardegna tra cui lo storico collegamento Civitavecchia - Porto Torres - Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri quali Livorno - Olbia e Civitavecchia - Olbia, nonché numerosi servizi merci che collegano Porto Torres con Genova e Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto. Il nuovo collegamento tra Cagliari e Palermo ha come obiettivo quello di soddisfare la domanda sempre più crescente di trasporto tra le due isole maggiori.