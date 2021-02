Norwegian Air, Airbus e Boeing si preparano alla cancellazione degli ordini

14:01

La crisi di Norwegian Air preoccupa Airbus e Boeing. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, i due costruttori si starebbero preparando a far fronte alla cancellazione degli ordini da parte della low fare. L’acquisto di nuovi aerei sarebbe infatti la prima rinuncia del nuovo piano di ristrutturazione.

Attualmente, Boeing ha un contratto con il vettore norvegese per 97 aerei: 92 B737Max e 5 B787. Airbus, invece, per 88 aeromobili A321 neo da impiegare sul lungo raggio. Lungo raggio che il vettore sembra aver definitivamente accantonato.



I due costruttori non hanno voluto rilasciare commenti, ma, scrive l’agenzia, sembrano attendere con trepidazione il verdetto del procedimento in corso alla High Court di Dublino sul piano di ristrutturazione, che potrebbe portare il vettore a snellire definitivamente la flotta.