Qantas rimanda a ottobre la ripresa dei voli internazionali

10:39

Slitta a ottobre 2021 la ripresa dei servizi internazionali di Qantas. Il vettore, che inizialmente aveva annunciato di voler riprendere i collegamenti long haul a partire da luglio, è dovuto tornare sui suoi passi rimandando la decisione di quattro mesi.

“La capacità - annuncia la compagnia in una nota riportata da Simple Flying - sarà inferiore ai livelli pre-Covid e le frequenze e il tipo di aeromobile saranno in linea con il previsto recupero dei voli internazionali. La capacità non dovrebbe riprendersi completamente fino al 2024”.

I primi collegamenti

La data di ottobre è stata scelta perché dovrebbe essere quel mese a segnare l’ultima fase della campagna vaccinale anti-Covid in Australia.



Sebbene Qantas affermi di “mantenere l’impegno” su New York, Santiago e Osaka, queste destinazioni non sono nell’elenco dei collegamenti che riprenderanno a ottobre. Ricominceranno invece a essere operativi i voli per Los Angeles, Londra, Singapore e Johannesburg.



La compagnia aerea sottolinea inoltre come, per facilitare la ripresa dei viaggi internazionali, stia cercando di utilizzare le app del pass sanitario digitale.