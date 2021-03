08:02

A confermarlo è stato il suo stesso ceo, Carsten Spohr: sulla strada di Lufthansa c’è ancora Alitalia. Nel corso dell’ultima conference call il numero uno del vettore, rispondendo a una domanda specifica sull’argomento, ha sottolineato come l'Italia sia il principale mercato europeo per i voli Lufthansa “e quindi una partnership è nei nostri piani. La situazione nella compagnia sta cambiando e ci aspettiamo un dialogo più stringente nelle prossime settimane”.

L'ipotesi Draghi

L’interesse del gruppo tedesco per un matrimonio con il vettore italiano è perciò più forte che mai e con le sue parole Spohr sembra avvalorare l’ipotesi sul tavolo del governo Draghi, che prevede l’ingresso di Lufthansa nel capitale di Cityliner dopo che quest’ultima, controllata dalla stessa Alitalia, avrà ricevuto aerei, immobili e marchio del vettore.



Intanto, però, la priorità dei tedeschi è risollevare le sorti di un anno che, se nei suoi primi mesi è sembrato quasi la fotocopia di quello precedente, ora sembra prendere una direzione differente grazie alle campagne vaccinali in atto, che potrebbero rappresentare la vera svolta per il settore.



“Adesso - ribadisce Spohr - serve che certificati vaccinali digitali e test prendano il posto di quarantene e chiusure delle frontiere".