Aeroporto di Forlì, Alessandro Sozzi è il nuovo direttore generale di F.A. Srl

13:59

Alessandro Sozzi (nella foto) è il nuovo direttore generale e accountable manager di F.A. Srl. Già direttore commerciale e del personale della società che gestisce l’aeroporto di Forlì, Sozzi ha assunto ufficialmente l’incarico lunedì 22 febbraio 2021.

La nomina di Sozzi, spiega una nota, “è stata coordinata da F.A. Srl con Enac e risponde alla specializzazione richiesta per ricoprire un ruolo delicato e determinante, nell’ottica di una pianificazione delle future strategie dell’aeroporto di Forlì”.



La carriera

Sozzi, entrato a far parte del management dello scalo nel marzo 2020, manterrà anche le precedenti cariche. Quarantottenne, nato a Roma e laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, il nuovo d.g. ha una lunga esperienza nel mondo aeroportuale, avendo precedentemente ricoperto diversi ruoli nel campo, tra cui quelli di: manager operativo prima per Dhl e poi per FedEx; station director negli aeroporti di Roma Fiumicino e Bologna per la società Aviapartner, multinazionale specializzata nei servizi di handling aeroportuale; direttore operativo dell’aeroporto di Firenze e chief executive officer dell’aeroporto di Lugano.