di Lino Vuotto

08:35

C’era una volta la serrata competizione (ma sarebbe meglio chiamarla guerra) tra le compagnie aeree e quelle ferroviarie. Soprattutto sulle direttrici più redditizie. Chi non ricorda in Italia la trasformazione causata dall’ascesa dell’alta velocità, che nel giro di pochi anni ha fatto diventare la gallina dalle uova d’oro, ovvero la Linate-Fiumicino, in una rotta qualunque, dove il viaggio in treno ormai surclassa, per numero di passeggeri, quello in aereo.

La situazione in Europa

Anche nel resto d’Europa la situazione è diventata molto simile e a risentirne sono state progressivamente le compagnie aeree major, che hanno man mano perso quote di mercato (complici anche i vettori low cost, è chiaro) e i voli interni si sono trasformati in rotte poco redditizie, se non in perdita. C’è poi un altro aspetto, ovvero quello legato alla sostenibilità, che chiede al trasporto aereo di ridurre le emissioni, pena un aggravio della tassazione e quindi dei costi.



Lufthansa e Air France-Klm

L’arrivo della pandemia e il lungo stop ha imposto anche una pausa di riflessione e la programmazione di un futuro differente e due big dei cieli europei come Air France-Klm e Lufthansa si stanno orientando verso un percorso simile: un progressivo allontanamento dalle rotte interne per concentrarsi su collegamenti che garantiscano profitto. E per farlo hanno sotterrato l’ascia di guerra e hanno scelto di allearsi con le compagnie ferroviarie, che da questo punto di vista si trasformeranno anche in feeder d’eccellenza. Nel caso di Lufthansa l’esperimento è già partito e da Francoforte sono già attivi 17 collegamenti e altri 5 si aggiungeranno quest’anno. Il tutto con un unico biglietto e con il vantaggio per i treni di avere un numero potenziale di clienti più alto in assenza di voli.



E le low cost?

Restano però le low cost e per loro resterà da capire se questa nuova tendenza si trasformerà in una grossa opportunità oppure se l’Alta velocità ruberà clienti anche a loro. Ma per avere una risposta bisognerà attendere ancora qualche anno.