Ana: valutazione 5-star da Skytrax per le misure anti-Covid

19:35

All Nippon Airways ha ricevuto la valutazione 5-star per le misure anti Covid nel rating di Skytrax.

"Ana è lieta del fatto che Skytrax abbia premiato i nostri sforzi per migliorare la sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti durante questo periodo di grande incertezza - ha detto Yuji Hirako, president e ceo della compagnia aerea -. Con la consulenza di scienziati e medici professionisti, l'implementazione del protocollo 'Ana Care Promise' ci ha permesso di garantire igiene e sicurezza ai più alti standard possibili in tutta l'esperienza di viaggio dei passeggeri, contribuendo significativamente a ridurre i rischi posti dal Covid-19. Siamo molto onorati per questo riconoscimento, e Ana rafforzerà ulteriormente il suo impegno per promuovere il benessere di passeggeri e dipendenti".



Edward Plaisted, ceo di Skytrax, aggiunge: “Con l’aumento delle vaccinazioni in tutto il mondo, le compagnie aeree riprenderanno più collegamenti in tutto il 2021, e con questa massima certificazione di sicurezza Covid-19 Ana fornisce ulteriori garanzie ai passeggeri per un'esperienza di viaggio sicura, essenziale per ricreare la fiducia nei viaggi aerei”.