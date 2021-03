08:02

Si avvicina il debutto di World2Fly, la nuova compagnia controllata da Iberostar. E, nell’attesa, il vettore soprende le agenzie, promettendo di riportare in auge una pratica commerciale ormai abbandonata da anni dai competitor. La compagnia, infatti, ha annunciato che non applicherà la logica della ‘commissione zero’, ma prevede di remunerare gli agenti per la vendita dei biglietti.

Intervistato da preferente.com, il direttore generale della distribuzione dell’azienda controllata da Iberostar, Enric Riera, ha dichiarato: “Crediamo che solo così si possa rendere giustizia alle agenzie di viaggi: il cliente è tuo e quindi vogliamo condividere le entrate”.



Le altre misure

Il vettore intende remunerare le agenzie anche per i servizi complementari che riusciranno a vendere, anche attraverso il suo t.o. Newblue. “Se il cliente acquista un altro servizio, durante il viaggio o a destinazione – ha precisato Riera -, l’agenzia riceverà una remunerazione aggiuntiva”.



Il vettore, che attende la consegna del suo primo A350, inizierà a volare nei prossimi mesi verso i Caraibi, con collegamenti verso Punta Cana, Cancun e L’Avana.