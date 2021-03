12:18

Finalmente la notizia tanto attesa: tornano i voli di linea diretti tra l’Italia e gli Stati Uniti. A effettuarli sarà United Airlines che, a partire dal 7 maggio, riprenderà il Roma Fiumicino-New York/Newark tre volte la settimana, mentre dal giorno dopo tornerà a decollare anche da Malpensa con un volo diretto quattro volte alla settimana.

Il Roma-New York sarà operato il martedì, il venerdì e la domenica con decollo da Fiumicino alle 9,45 e arrivo alle 13,05 ora locale. Il ritorno da dagli Stati Uniti sarà il lunedì, giovedì e sabato con partenza alle 17,35.



Obiettivo sicurezza

L’obiettivo di United è ovviamente puntato sulla tutela della salute di clienti e dipendenti attraverso il programma United CleanPlus. Per questo il vettore ha rafforzato il protocollo di sicurezza collaborando con Clorox e Cleveland Clinic per ridefinire le procedure di pulizia e sanificazione dai banchi del check-in fino al momento dell'atterraggio e ha implementato più di una dozzina di procedure e protocolli innovativi.



Da Malpensa il volo United decollerà a partire dall’8 maggio ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato alle 10,30, per atterrare a New York alle 13,15. Il ritorno è previsto di martedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 18,55.