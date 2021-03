Parigi autorizza l'isolamento per i casi positivi rilevati in aeroporto

di Oriana Davini

15:32

Saranno messi in isolamento i casi positivi al Covid-19 rilevati tra i passeggeri in arrivo nei tre aeroporti di Parigi.

L'autorizzazione firmata dal ministero dell'Interno è arrivata al prefetto della polizia di Parigi e ha validità immediata per tutto il 2021. Il nuovo decreto, riporta L'Echo Touristique, conferisce al prefetto parigino il potere il designare i centri per garantire la vaccinazione sul territorio della città di Parigi, ordinare la chiusura degli stabilimenti aperti al pubblico che non rispettano le norme per il contenimento del Covid-19 ed emettere ordini di collocamento in isolamento per le persone che risultino positive al loro arrivo in aeroporto.