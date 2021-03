Grimaldi Lines, 19 rotte per l'estate 2021

12:02

Affidabilità, prezzi competitivi e alti standard qualitativi legati soprattutto a navi di ultima generazione. Sono questi i punti di forza da cui riparte Grimaldi Lines in vista dell'estate e presentati all'interno del Focus Traghetti sulla Digital edition di TTG. "Confermiamo un network di 19 collegamenti marittimi, che consentono di raggiungere le più belle destinazioni di Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia - commenta Francesca Marino (nella foto), passenger department manager -. Il trend delle prenotazioni è in crescita, soprattutto per le mete italiane e in particolare per la Sardegna, dove stiamo anche rafforzando la nostra presenza".

Il Focus Traghetti è disponibile sulla Digital edition di TTG