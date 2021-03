Riapre l’aeroporto di Forlì, primo volo Ego Airways verso Catania

11:18

Dopo 8 anni è ripreso il traffico dall’aeroporto Ridolfi di Forlì. Il primo volo a ripartire dallo scalo il 30 marzo è stato un Forlì-Catania operato da Ego Airways. Per festeggiare questa importante giornata, FA, la società di gestione del Ridolfi, ed Ego Airways hanno organizzato due cerimonie.

“E pur si vola! – dichiara Giuseppe Silvestrini, presidente di FA -. Oggi è un giorno epocale per l’intera Romagna che riconquista una finestra sul mondo. Il primo volo, oltre ad essere un momento molto emozionante, è l’inizio di una nuova avventura che riporterà l’aeroporto di Forlì ad essere strategico a livello italiano, europeo e mondiale. Ringrazio Ego Airways per aver creduto nel nostro progetto e per aver scelto destinazioni importanti come lo è appunto Catania, da sempre richiesta dagli imprenditori e dal territorio tutto per poter raggiungere comodamente la Sicilia dalla Romagna”.



Era dal 2013 che lo scalo di Forlì non ospitava più voli commerciali.



“Una nuova compagnia aerea per un hub che torna finalmente alla sua piena operatività – afferma Marco Busca, presidente di Ego Airways -: è stato un doppio debutto, ricco di emozione, quello cui abbiamo assistito oggi sulla pista dell'aeroporto Ridolfi di Forlì. Con il nostro operativo voli Forlì sarà presto collegata direttamente a Catania, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Olbia, Cagliari, Ibiza e Mykonos”.