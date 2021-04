O’Leary, Ryanair: “Da metà giugno l'Europa si riprenderà”

10:33

“I vaccini stanno arrivando, la gente va di nuovo in vacanza”. Secondo il ceo di Ryanair Michael O’Leary la ripartenza è a portata di mano, grazie alle campagne di immunizzazione. Una situazione che lo spinge ad essere tanto ottimista da sbilanciarsi a fare una previsione: entro metà giugno l’Europa potrebbe porre fine alle restrizioni ai viaggi, riportando la situazione alla normalità.

"Non sarebbe certamente saggio prenotare in aprile e maggio - sostiene, secondo quanto riportato da Preferente - ma con le vacanze scolastiche di giugno, luglio e agosto e il successo del lancio dei vaccini, guidato dal Regno Unito, l'Europa si riprenderà”. Il ceo di Ryanair confida in particolar modo sul lancio del vaccino di Johnson & Johnson, che potrebbe avvenire tra aprile e maggio.