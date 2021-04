Sarnataro, Neos: “Modifiche senza penali aiuto per fare ripartire le prenotazioni”

11:43

“Commercialmente confido che la flessibilità di poter modificare la data di partenza senza penali in caso di eventi sfavorevoli, ci possa aiutare a far ripartire le prenotazioni". Nel servizio di apertura dell’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online sulla digital edition, il direttore commerciale di Neos, Aldo Sarnataro, individua nella flessibilità il punto chiave per riavviare il motore del trasporto aereo. “Bisogna trasferire la tranquillità di poter andare in vacanza nelle destinazioni verso le quali è possibile viaggiare”, aggiunge.

