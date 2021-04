Bisio, Ego Airways: “I tamponi sia all’arrivo che alla partenza saranno determinanti”

12:24

Se sicurezza, flessibilità e pricing vengono individuate come le tre variabili fondamentali per fare ripartire il trasporto aereo, come emerge dal servizio di apertura di TTG Magazine, online sulla Digital edition, per una debuttante come Ego Airways il primo punto ha una valenza maggiore: “Al primo posto ci deve essere la sicurezza – dice il direttore commerciale Marilena Bisio -, un passaporto o almeno una green card, la possibilità di fare tamponi sia all'arrivo che alla partenza saranno fattori determinanti nella scelta del viaggio. Secondo aspetto, la flessibilità sul cambio data ed eventuale penalità di fronte a cancellazioni".

