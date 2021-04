09:24

“Non accetteremo una disparità di trattamento, è il minimo”. Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, interviene a Radio24 sul dossier Alitalia dopo il via libera della Commissione europea a un intervento pubblico consistente da parte del Governo francese su Air France Klm.

"Le trattative procedono"

“Le trattative sono in corso - precisa -, non è che siano in stallo come qualcuno ha detto, quindi in queste ore ci sono ulteriori interlocuzioni dopodiché valuteremo i modi migliori per assicurare la partenza di un vettore solido, con prospettive economiche buone anche e che sia eventualmente anche in grado di fare alleanze”.



Il punto cruciale, aggiunge, è che Lufthansa e Air France Klm prima della crisi da pandemia “avevano una situazione molto diversa rispetto ad Alitalia, erano imprese solide che producevano risultati economici positivi. Comunque - ripete - le interlocuzioni sono ancora in corso e il Governo è intenzionato a fare molto presto per consentire al nuovo vettore di partire e sfruttare la fase di ripartenza dei movimenti a seguito delle campagne vaccinali”.



Lo sblocco dei ristori

E sulla richiesta dei sindacati di nuovi ristori e di una revisione del piano Ita aggiunge: “Il ministro Orlando è continuamente coinvolto nelle discussioni e sta lavorando per immaginare iniziative che riducano al minimo l’impatto sui lavoratori. Da un lato l’amministrazione attuale ha problemi di cassa e il governo è riuscito a far sbloccare da Bruxelles una serie di ristori che consentano il pagamento delle mensilità di marzo e aprile. Dall’altro, però, il problema è strutturale e credo che tutti siamo interessati a una situazione che non sia di ripiego ma, appunto, strutturale”.