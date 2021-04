Gli americani tornano a viggiare e i vettori aerei aumentano l'offerta

di Gaia Guarino

10:52

Gli americani tornano a viaggiare in aereo. Lo dimostrano i dati della TSA che evidenziano come tra marzo e aprile si siano spostati più di un milione di passeggeri al giorno. A incidere non è stato soltanto l'effetto Pasqua; il segmento leisure continua infatti a crescere con un picco di voli soprattutto il lunedì, giovedì, venerdì e domenica.

Confrontando i dati dall'1 al 9 aprile 2021 con quelli del 2019, il trend in ripresa è evidente con un ritorno al 55-65% dei livelli di due anni fa. Le compagnie aeree, come riporta simpleflying.com, stanno rispondendo con un aumento dell'offerta, fattore che sta conducendo a un andamento positivo nelle prenotazioni estive.

I vettori puntano tutto sulle vaccinazioni che negli Usa avanzano rapidamente.