Ryanair a Palermo con un network da 40 destinazioni

14:45

Sei nuove rotte, per un totale di 40, e oltre 200 voli settimanali. Ryanair ha presentato la sua offerta estiva sull’aeroporto di Palermo, dove il vettore irlandese detiene la metà del traffico complessivo.

Le nuove città collegate sono Alghero, Cagliari, Cuneo, Rimini, Leopoli e Siviglia, che si aggiungono a destinazioni turistiche come Malta, mete ideali per un city break come Londra e Cracovia e tratte consolidate come Bologna e Orio al Serio. Al momento sono 4 i velivoli basati al Falcone-Borsellino, ma con buone probabilità di aggiungerne un quinto. “È il più grande operativo di sempre sul capoluogo” ha detto il ceo del vettore, Eddie Wilson.



A Palermo Ryanair troverà la concorrenza della low cost Wizz Air, che ha basato due aerei e dal 1 giugno effettuerà 7 collegamenti, 5 nazionali più Basilea e Londra. “Nessun timore della concorrenza” il commento di rito di Wilson. “Siamo aperti alla competizione e siamo felici per la città, l’arrivo di un nuovo vettore è una buona notizia”.