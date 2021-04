Ryanair a Zagabria: la protesta di Croatia Airlines per gli incentivi

19:29

Croatia Airlines non ha apprezzato la decisione dell'aeroporto di Zagabria relativa agli incentivi destinati a Ryanair per il lancio di nuove rotte dalla capitale. Secondo la compagnia di bandiera, verrebbero violate le regole della concorrenza di mercato, da qui la richiesta di armonizzare le condizioni affinchè non vi sia un divario tra loro e la low-cost.

Croatia Airlines si aspetta un trattamento più favorevole in virtù del fatto di essere il principale utilizzatore dello scalo il cui traffico incide per più del 50%.



Come riporta simpleflying.com, la polemica tocca un nervo scoperto, ossia la possibilità che Ryanair si inserisca in un mercato già esistente agevolata da costi più bassi nell'apertura di apparenti nuove destinazioni. G. G.