Ryanair: per la summer su Torino in arrivo 19 destinazioni

Sarà un operativo estivo composto da 76 voli alla settimana su 19 destinazioni quello che ha messo in campo Ryanair per l’alta stagione dell’aeroporto di Torino Caselle.

Il vettore introdurrà nel corso della summer anche 4 nuove rotte in ottica leisure in direzione Chania (Creta), Corfù, Palma di Maiorca e Pescara, tutte bisettimanali a partire da luglio.



Nel network sono previsti inoltre collegamenti su come Ibiza e Malta, Barcellona e Londra, nonché collegamenti domestici con Brindisi e Cagliari. “Con l’avvio dei collegamenti su Corfù, Creta, Palma de Mallorca e Pescara – sottolinea l’amministratore delegato della Sagat Andrea Andorno - il network complessivo della compagnia arriverà nell’estate 2021 a 19 rotte in tutto, ben 8 in più rispetto alla scorsa stagione estiva, confermando Ryanair il primo vettore per numero di tratte servite da Torino”.