08:05

Volotea rinnova la flotta e potenzia la presenza sullo scalo di Verona: nei periodi di più intenso traffico vi baserà un minimo di quattro aeromobili Airbus A320. In questo modo, i posti disponibili dallo scalo verranno aumentati rispettivamente del 4% e del 43% rispetto all’estate 2019 e 2020.

Pubblicità

La Summer da Verona

Infine, per la Summer 2021, il vettore scende in pista a Verona con un totale di 21 rotte, 10 domestiche (Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria) e 11 verso l’estero (Atene, Creta, Mykonos, Preveza /Lefkada, Santorini, Zante in Grecia, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Cork in Irlanda e Malta).



Sviluppo a lungo termine

“L'A320 è un velivolo eccellente molto diffuso, ideale per uno sviluppo a lungo termine della nostra flotta e siamo entusiasti di dare il benvenuto a questi nuovi aeromobili presso l’aeroporto di Verona. L’avvio delle operazioni con i nuovi aerei, oltre a permetterci di trasportare un numero maggiore di passeggeri verso destinazioni ancora più distanti, garantendo comfort, sicurezza e qualità del servizio a bordo, ci consentirà, in futuro, di aggiungere nuove rotte alla nostra offerta. L’arrivo di questi aerei più capienti, efficienti e rispettosi dell’ambiente riconferma la nostra volontà di continuare a investire a livello locale, sostenendo il territorio e supportandone la ripresa economica. Sostegno che, recentemente, si è concretizzato anche attraverso Volotea4Veneto, un’iniziativa nata in collaborazione con Gruppo Save e Regione Veneto, a sostegno della cultura locale in cui quattro progetti culturali sono in gara per aggiudicarsi un importante finanziamento” ha spiegato Carlos Muñoz (nella foto), presidente e fondatore di Volotea.