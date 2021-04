Ryanair annuncia i voli da Ancona a Bruxelles, Düsseldorf e Londra

09:19

Ryanair ha presentato l’operativo estivo su Ancona, che include fino a 10 voli a settimana verso tre rotte internazionali.

In dettaglio, l’operativo prevede tre rotte da Ancona: Bruxelles Charleroi, con fino a 3 voli a settimana; Düsseldorf Weeze con fino a 2 voli a settimana; Londra Stansted con fino a 5 voli a settimana.

I viaggiatori possono prenotare le vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta ‘Zero supplemento cambio volo’ nel caso in cui i piani dovessero subire modifiche. Il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: "Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo 2021 su Ancona, che include fino a 10 voli a settimana verso tre rotte internazionali. I clienti Ryanair possono ora prenotare con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021 e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale per i viaggi fino alla fine di ottobre prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 28 aprile”.



L’amministratore delegato di Aerdorica, Carmine Bassetti, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti della ripresa dei collegamenti Ryanair sull’aeroporto di Ancona. Dopo mesi di estrema difficoltà per il trasporto aereo, sembra che si stia aprendo uno spiraglio per la ripresa del turismo. Le tre destinazioni storiche di Ryanair da Ancona sono fondamentali sia per il traffico outgoing che per quello incoming visto che la regione Marche vanta un grande appeal sia per i turisti provenienti dalla Gran Bretagna che per quelli provenienti da Germania e Belgio. Ci auguriamo di poter sviluppare una collaborazione sempre più ampia con il vettore, che possa sfociare nell’introduzione nuovi collegamenti”.