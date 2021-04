Etihad cede le sue quote in Air Seychelles

21:00

Etihad Airways cede la sua partecipazione in Air Seychelles. Dopo mesi di trattative, il 40% delle quote detenuto dalla compagnia aerea emiratina finirà nelle mani del Governo delle Seychelles, che assumerà così il pieno controllo del vettore.

Secondo quanto riporta simpleflying.com, le Seychelles rileveranno le quote di Etihad al costo di un dollaro.



Il Governo ha inoltre raggiunto un accordo con il vettore per un piano di rimborso del debito.



Remco Althuis e Michael Berlouis rimarranno in carica in qualità di chief executive officer e chief financial officer di Air Seychelles fino al 30 giugno 2021. Successivamente, entrerà in carica un nuovo board, con Nane Nanty in qualità di chairman e Alan Mason come co-chairman.