Etihad prima compagnia al mondo con equipaggio vaccinato al 100%

14:07

Piloti ed equipaggi di cabina tutti vaccinati, nessuno escluso: Etihad Airways porta a casa il primato di essere la prima compagnia aerea al mondo con la crew vaccinata al gran completo.

Pubblicità

Si aggiunge così un tassello importante nel protocollo di sicurezza garantito dal vettore, l'unico finora a rendere obbligatorio il test Covid-19 per ogni passeggero e membro dell'equipaggio prima di ogni volo.



"Abbiamo reso proattivamente disponibile il vaccino a tutti i nostri dipendenti non solo per aiutare a combattere gli effetti del Covid-19, ma anche per far sentire i viaggiatori sicuri", spiega l'a.d. Tony Douglas.



Etihad Airways, scrive eTurboNews, ha lanciato a gennaio il programma di vaccinazione dei dipendenti 'Protected Together', basato sulla campagna Choose to Vaccinate degli Emirati Arabi.

Oriana Davini