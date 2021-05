16:25

Italo sostiene gli operatori dello spettacolo. Il vettore ferroviario ha siglato una convenzione con Agis - Associazione Generale Italiano dello Spettacolo, che si pone un duplice obiettivo: riservare iniziative promozionali in favore dei passeggeri Italo e dare visibilità agli eventi organizzati dagli aderenti all’associazione.

La società ferroviaria si impegnerà a dedicare approfondimenti sulla rivista di bordo e a promuovere gli eventi organizzati dagli associati Agis.



L’associazione, invece, metterà a disposizione dei passeggeri Italo una serie di benefit: salta la fila; poltrona esclusiva; e una riduzione del 20% sugli spettacoli.



“Italo, che da sempre sostiene le migliori iniziative culturali del Paese, è orgoglioso di intervenire concretamente per il rilancio dello spettacolo in Italia con questo nuovo progetto in collaborazione con Agis” dichiara Antonella Zivillica, direttore relazioni esterne e stampa di Italo.



“Questa convenzione - aggiunge il presidente Agis Carlo Fontana - ci rende particolarmente orgogliosi. Poter collaborare con una realtà come Italo, primo operatore privato italiano su rete ferroviaria ad alta velocità, che si è dimostrato così attento al settore dello spettacolo, ritengo sia un segnale estremamente importante per il rilancio dello stesso”.