Norwegian: stop alle operazioni a lungo raggio da Barcellona

11:43

Norwegian Air Shuttle ha annunciato lunedì la sua intenzione di avviare una procedura di licenziamento collettivo nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Preferente, l’ intenzione sarebbe quella di rescindere i contratti dell'85% dei membri dell'equipaggio, come confermato dal sindacato Uso.

Ciò implicherebbe la cessazione definitiva delle operazioni a lungo raggio effettuate da Barcellona, nonché una forte riduzione delle operazioni a corto raggio.



Norwegian ha annunciato l'intenzione di far cessare l’operatività di tre delle cinque basi a corto raggio rimaste in Spagna, precisamente a Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sud. Norwegian manterrebbe le sue due basi operative a Malaga e Alicante, anche se quest'anno con un solo aereo in ciascuna di esse.



In questo contesto, Norwegian continua la sua crescita in Danimarca e Finlandia, paesi dove ha avviato processi di reclutamento di piloti con i quali intende effettuare voli. Uso e il sindacato dei piloti Sepla affronteranno i negoziati insieme, assicurando che il numero massimo di posti di lavoro per gli equipaggi con base in Spagna venga mantenuto.