14:49

Una nuova via industriale che garantisca alla Sardegna la continuità territoriale insieme al congelamento dei licenziamenti degli ex dipendenti di Air Italy con la contemporanea proroga degli ammortizzatori sociali fino alla fine dell’anno.

È questa la strategia che il presidente della Regione Christian Solinas ha illustrato ai liquidatori di Air Italy, convocati in videoconferenza per un esame della situazione della società in liquidazione. Una strategia che vede anche il ritorno dell’ipotesi di un progetto comune con la Regione Lombardia, già lanciato e poi accantonato lo scorso anno, per la creazione di una newco nel trasporto aereo.



“I liquidatori hanno confermato la disponibilità a verificare con i soci – si legge in una nota della Regione - la possibilità di agevolare una soluzione industriale pubblica e di interesse generale purché in presenza di condizioni normative ed economiche chiare e compatibili, indispensabili per proseguire il regime di liquidazione in bonis, e hanno confermato che, al momento, la società è in grado di onorare le pendenze relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei 1380 dipendenti e quelle nei confronti dei fornitori”.