Pierluigi Di Palma nuovo presidente dell’Enac

15:07

L’Ente nazionale dell’Aviazione Civile si appresta ad avere un nuovo presidente. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture, ha infatti deliberato l’avvio della procedura per la nomina a presidente dell’Enac di Pierluigi Di Palma.

Di Palma ha una lunga carriera all’interno dell’ente, del quale è stato anche direttore generale dal 1998 al 2003. È stato anche responsabile dell’Ufficio di rappresentanza Enac ed Enav presso le istituzioni Comunitarie ed Europee.



Fra gli altri incarichi, è stato consigliere giuridico di diversi ministri del Trasporti e dal dicembre 2011, per sei anni, è stato componente dell’Appeals Board dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea) fino al 2017.

Nel 2006 ha fondato il Centro Studi DE.ME.TRA. (Development of European Mediterranean Trasportation) per promuovere iniziative di carattere formativo, giuridico, amministrativo ed economico nel comparto aerospaziale.