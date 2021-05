Bielorussia: divieto di sorvolo dopo il dirottamento del volo Ryanair

14:07

Divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione europea a tutte le compagnie aeree della Bielorussia e sconsiglio ai vettori del Vecchio Continente di sorvolare il territorio dello stesso Paese. Sono queste le prime due misure adottate dopo lo sconcertante episodio del dirottamento che ha coinvolto un aereo della Ryanair. Ma altre iniziative potrebbero essere intraprese dall’Ue già a partire dalle prossime ore.

Per quanto riguarda i collegamenti verso la Bielorussia quello lanciato da Unione europea insieme all’Easa, l’Agenzia per la sicurezza aerea dell’Ue, al momento è solo un warning, ma già numerose compagnie hanno deciso di sospendere i voli con effetto immediato: tra queste ci sono Lufthansa, Air France, Finnair e Air Baltic, secondo quanto riportato da Simpleflying.



Sull’episodio del dirottamento, intanto, sono in corso le indagini: il velivolo di Ryanair era stato fatto atterrare a Minsk con la motivazione ufficiale della minaccia di una bomba a bordo ma in realtà la motivazione era potere arrestare un giornalista vicino all’opposizione presente a bordo.