Norwegian può pensare al futuro: concluso il processo di ristrutturazione

09:49

C'è ancora futuro per Norwegian. La compagnia aerea ha annunciato il completamento del processo di ristrutturazione finanziaria iniziato nel novembre del 2020, che ha portato alla rinuncia dei piani di espansione sul lungo raggio.



Il piano, che ha ottenuto il placet dell'Alta Corte irlandese e di quella norvegese, si proponeva di rendere la struttura organizzativa e finanziaria del vettore più solida e sostenibile per affrontare al meglio il post Covid.

Ora, dopo sei mesi di lavoro, il vettore può proseguire la sua corsa con un bilancio più solido, una flotta più efficiente e una struttura semplificata. “Questo - spiega il ceo Jacob Schram a Travel Mole - segna un nuovo inizio per Norwegian”.



“Continueremo ad essere al fianco dei nostri clienti, fornendo un buon servizio e una solida rete di rotte in Norvegia e in Europa”, ha aggiunto.