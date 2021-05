Volotea, decolla oggi il Milano Linate-Catania

08:00

Debutta oggi la nuova rotta Linate-Catania di Volotea. La compagnia conferma gli impegni per l’estate sullo scalo e su quello di Milano-Bergamo, da cui oggi ripartono i collegamenti verso Olbia. A questi, seguiranno nei prossimi giorni quelli per Lampedusa e Pantelleria.

“Siamo felicissimi di poter inaugurare i nostri collegamenti dallo scalo di Milano Linate verso Catania e, allo stesso tempo di riprendere a collegare lo scalo di Milano Bergamo con Sardegna, Pantelleria e Lampedusa – spiega in una nota Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Per la stagione estiva, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia Covid-19 come quello turistico”.



Nelle prossime settimane, da Linate il vettore opererà anche collegamenti per Lampedusa, Pantelleria, Lamezia Terme e Brindisi.