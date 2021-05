09:55

Chi è in possesso di un biglietto Alitalia non potrà volare con Ita. Secondo quanto riferito da fonti vicine a Bruxelles all’agenzia di stampa Agi, per garantire la discontinuità richiesta dall’Ue, i ticket emessi da Az e il programma MilleMiglia non potranno passare alla nuova compagnia, il cui decollo è previsto per l’estate. Secondo l’intesa raggiunta con la Commissione (che ora si attende venga messa nera su bianco), la newco non dovrà subentrare nelle operazioni della vecchia Alitalia.

Motivo per cui il passaggio dei biglietti da Az a Italia Trasporto Aereo determinerebbe una ‘continuità’ di quest’ultima con il vecchio vettore, comportando il rischio di pesanti responsabilità nel procedimento Ue in corso sui prestiti ponte.



Il nodo dei rimborsi

Per tutelare la propria posizione e i consumatori, Ita potrebbe, perciò, prevedere un risarcimento economico per chi ha già acquistato un biglietto Alitalia per volare nei prossimi mesi.



Ma, stando alle prime stime del Corriere della sera, la somma dei rimborsi da erogare potrebbe toccare quota 200 milioni di euro. Resta perciò il nodo su chi restituirà i soldi ai clienti. Attualmente, le casse del vettore non dispongono della liquidità sufficiente.