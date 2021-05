Troncone, Adr: “Ora avanti con i corridoi Covid tested”

16:24

La svolta per la ripresa del trasporto aereo? Secondo l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone è iniziata il 16 maggio scorso, quando "il Governo ha dato ampio respiro all'apertura dei corridoi Covid Tested intercontinentali, prima sperimentati da New York e da Atlanta e adesso applicati su più ampia scala".

"La risposta del mercato è stata abbastanza repentina - ha spiegato Troncone intervenendo al webinar 'Green Finance - Un catalizzatore per lo sviluppo sostenibile' -: dal 16 maggio abbiamo già 12 collegamenti attivi e 40 voli settimanali annunciati da Stati Uniti, Canada, Giappone ed Emirati Arabi".



Per quanto riguarda l'impatto del Covid-19 sul settore aeroportuale, Troncone ha precisato che l'Europa "ha registrato nel 2020 perdite per 30 miliardi di euro e grosso modo la stessa cifra si perderà nel 2021". A. D. A.