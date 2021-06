Ego Airways, al via il collegamento tra Forlì e Cagliari

08:47

Prende il via oggi il nuovo collegamento bisettimanale tra l’aeroporto di Forlì e Cagliari operato da Ego Airways. La rotta sarà effettuata utilizzando l’Embraer 190 denominato Martina il lunedì e il venerdì.

“Questa partnership, che affianca l’operativo su Olbia – ha detto il ceo del vettore Marco Busca -, ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sardegna, in un momento storico in cui le destinazioni di mare italiane sono particolarmente richieste. Fin dalla fondazione della nostra compagnia, uno degli obiettivi è stato offrire nuove opportunità ai passeggeri che si spostano tra il Nord e il Sud/le isole del Paese”.



Soddisfazione per la new entry anche da parte della società di gestione dello scalo cagliaritano che con Forlì sale a 85 destinazioni collegate in Italia e in Europa, con 20 nuovi collegamenti rispetto alla scorsa estate.