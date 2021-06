Come arrivare: tutti i collegamenti sulle isole

15:04

Le due mete regine delle vacanze degli italiani mettono in campo un’offerta diversificata di prodotto, ma uno dei temi centrali resta quello dell’accessibilità.

Via aereo o via nave, la necessità delle isole è quella di essere collegate in maniera forte con la terraferma, per poter permettere ai flussi turistici di raggiungere agevolmente il territorio.



Per quanto riguarda la Sicilia, vettori aerei e compagnie di navigazione stanno operando in volata per aumentare l’offerta estiva. Significativa l’inaugurazione della base Wizz Air a Palermo per quanto riguarda i voli, mentre per i traghetti l’isola continua ad essere servita da tutte le compagnie, oltre ai traghetti sullo Stretto.



Novità anche per quanto riguarda la Sardegna. Dal punto di vista del traffico aereo, si segna il debutto di easyJet che ha introdotto la frequenza su Olbia dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Due new entry anche per quanto riguarda il traffico via mare, messe in campo da Grimaldi Lines: Cruise Sardegna e Cruise Europa, due ferry gemelli che hanno potenziato la capacità in termini di trasporto verso l'isola.