15:37

Luke Air scalda i motori. In attesa del 31 luglio, quando i provvedimenti governativi stabiliranno se sarà possibile tornare a volare liberamente, il brand commerciale della compagnia aerea italiana Blue Panorama Airlines ha presentato a Malpensa il suo nuovo Airbus A330-200, configurato con 12 Business Class lie-flat e 227 Economy Flat.

Pubblicità

Già operativo dal 6 giugno a Varsavia, in Polonia, sarà affiancato da altri due gemelli entro la fine del 2021, con basi operative a Praga e Milano. “Fra il 10 e il 15 luglio il veivolo destinato all’Italia otterrà la certificazione - ha dichiarato Remo Della Porta, chief commercial officer di Blue Panorama Airlines - e sarà disponibile per operazioni ad hoc, in previsione di un’auspicata piena operatività da ottobre. Oltre a volare sulle nostre mete tradizionali di lungo raggio, quali Caraibi, Zanzibar, Seychelles, puntiamo a destinazioni del Centro e Sud America”.



“Oggi siamo operativi con circa metà flotta - ha evidenziato Luca Patané, presidente Luke Air/Blue Panorama Airlines e del Gruppo Uvet - perché è l’unico modo per non subire forti passività. Abbiamo ottenuto aiuti dal Governo e questo ci permetterà di guardare con maggior positività al prossimo bilancio, ma è troppo poco. Occorre che la politica prenda decisioni chiare e rapide già da luglio, altrimenti il nostro mercato non avrà futuro”.