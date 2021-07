Air France: le prime rotte dell’inverno aprono Zanzibar, Muscat e Colombo

14:49

Prime anticipazioni sulla stagione invernale per Air France, che ha alzato il velo sulle nuove destinazioni che proporrà con partenza da Parigi Charles de Gaulle con l’inizio della winter a ottobre 2021.

Tre le mete new entry per la compagnia: Zanzibar (Tanzania), Muscat (Oman) e Colombo (Sri Lanka).

Su Zanzibar il vettore opererà dal 18 ottobre con due frequenze settimanali, come continuazione del volo per Nairobi in Kenya. Per Muscat saranno tre le frequenze settimanali a partire dal 31 ottobre 2021, mentre su Colombo a partire dal 1° novembre 2021, Air France opererà tre frequenze settimanali come continuazione del volo per Malé (Maldive).



Accanto alle nuove rotte, il vettore rafforzerà il suo programma di voli verso Papeete (Polinesia francese), come continuazione del volo verso Los Angeles (Stati Uniti). A partire dal 3 novembre 2021, la compagnia proporrà fino a 5 frequenze per questa destinazione. Rafforzate anche le frequenze verso Dubai (Emirati Arabi Uniti), su cui offrirà fino a 14 voli settimanali a partire dal 23 ottobre 2021.



Infine, a partire dal 31 ottobre 2021, Air France rafforzerà i servizi verso Miami (Stati Uniti) e proporrà fino a 12 voli settimanali.