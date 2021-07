Aeroporto di Catania, dopo l’eruzione dell’Etna riapre la pista

10:31

Ha riaperto alle 9.30 la pista dell’aeroporto di Catania. Ad annunciarlo la società di gestione dello scalo attraverso i suoi canali social e web.

Lo scalo è rimasto chiuso tutta la notte per l’eruzione dell’Etna, che ha causato il riversamento di una copiosa quantità di cenere vulcanica sulla pista, rendendo difficili le operazioni di decollo e atterraggio, si legge su lastampa.it.



La riapertura dello scalo è avvenuta con un’ora di anticipo rispetto al previsto.



I primi voli previsti per la giornata di oggi sono stati in gran parte posticipati, ma la società che gestisce lo scalo fa sapere che “potranno verificarsi ancora ritardi e disagi dovuti alla normalizzazione del traffico aereo”.