Wizz Air rilancia i biglietti a 5 euro dopo il 2X1 di Ryanair

10:56

Dopo il 2X1 di Ryanair ecco il ritorno dei biglietti a 5 euro, con la firma di Wizz Air. Sembra essersi risvegliata la battaglia tra le low cost a colpi di offerte speciali e prezzi stracciati che aveva contrassegnato i lunghi mesi di stop per cercare di smuovere il mercato. Anche se il buon andamento delle vendite faceva presupporre una pausa per l’alta stagione.

Come già avvenuto per la low cost irlandese, la promozione di Wizz ha la durata di 24 ore e sarà valida solamente per la giornata odierna: l’iniziativa dei biglietti a 4,99 euro solo andata tutto incluso verrà applicata su alcune tratte domestiche (nel caso di Ryanair, all’opposto, solo voli oltreconfine) per un totale di 30mila posti disponibili.



Inoltre la compagnia ha anche lanciato Wizz Air ha anche lanciato il Wizz Air Discount Club in Italia. L'abbonamento di 12 mesi che offre ai viaggiatori uno sconto garantito dal prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 14,99 euro, oltre a uno sconto di 2 euro per Wizz Priority (soggetto a disponibilità).