Ita: una nuova strategia commerciale 'omni-channel'

Al decollo anche la strategia commerciale della nuova Ita. Il modello commerciale di vendita sarà improntato all’omni-channel che assicuri il miglior equilibrio possibile tra canali di vendita diretti e indiretti, al fine di garantire al cliente la possibilità di acquistare attraverso i canali preferiti e alla compagnia di applicare e sviluppare le tecnologie distributive più efficienti disponibili sul mercato. Al tempo stesso, la strategia terrà conto delle diverse esigenze dei segmenti corporate e leisure e della diversa ripresa del traffico stimata per i due segmenti.

La centralità del cliente sarà perseguita attraverso diversi mezzi.

In primis, grazie a processi e piattaforme digitali che garantiscano un’esperienza best in class in tutte le fasi dell’interazione tra cliente e compagnia, dall’ispirazione ai servizi post-volo.

In secondo luogo, grazie a servizi personalizzati, a una migliore accessibilità e semplificazione dei processi, a un’offerta differenziata da quella dei vettori low cost e a servizi premium che arricchiranno l’esperienza di viaggio.



Un’attenzione particolare verrà riservata anche allo sviluppo dei servizi ancillari che, da un lato, consentono di rendere più personalizzata l’offerta al cliente e, dall’altro, di cogliere l’opportunità di generare ricavi complementari all’attività di volo.