Ryanair lancia lo strumento di ricerca Fare Finder

12:29

È stato lanciato oggi il nuovo strumento di ricerca targato Ryanair e denominato Fare Finder. Si tratta di uno strumento che permetterà ai clienti di effettuare la ricerca in base a budget, orario di partenza, tipo di destinazione.

“Il Fare Finder permette ai clienti di trovare in modo più facile e veloce i voli perfetti sul network Ryanair alle tariffe più basse – si legge in una nota della compagnia - ed è stato ideato per semplificare le prenotazioni per famiglie, coppie e viaggiatori in tutta Europa a partire da questa estate, per concedersi le meritate vacanze in seguito all'allentamento delle lunghe restrizioni di viaggio”.