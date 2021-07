Blue Air: 3 new entry su Linate da agosto

17:29

Barcellona, Catania e Parigi: sono queste le 3 nuove mete che Blue Air collegherà da Milano Linate.

Inoltre la compagnia ha annunciato l’incremento dei voli tra il city airport milanese e Bucarest, arrivando a due voli al giorno con servizi mattutini e serali.



“Abbiamo un marchio ben consolidato in Italia e siamo continuamente alla ricerca di opportunità in mercati poco serviti e molto richiesti e tutte le nostre nuove rotte si adattano perfettamente alla nostra clientela esistente in Italia - commenta Krassimir Tanev, chief commercial officer di Blue Air -. Con l'allentamento delle restrizioni ed il recente picco della domanda, siamo felici di poter aggiornare le nostre operazioni da/per Milano Linate già con il nostro attuale orario estivo”.



Andrea Tucci, vp aviation business development Sea, aggiunge: “L’atterraggio di questi nuovi voli a Linate, una rotta nazionale e due rotte internazionali di cui, Barcellona, non è attualmente servita da Linate, rappresenta un importante miglioramento della connettività del City Airport e crea ulteriori opportunità di mercato a vantaggio di tutti i passeggeri, operatori economici e comunità residenti a Milano e in Lombardia”.