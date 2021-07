Air Europa torna a volare su Panama

09:48

Air Europa riprende a volare verso Panama e raddoppia la sua presenza in Honduras con una nuova frequenza settimanale per San Pedro Sula, ritornando così all’operatività pre-covid.

La compagnia vola in Honduras con due frequenze settimanali, quella del lunedì che si aggiunge a quella già operativa del giovedì; la connessione è sempre garantita per le partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Air Europa ha inoltre ripristinato anche le rotte verso Panama con due frequenze settimanali - martedì e domenica – raggiungendo, su questa destinazione, il 40% dei livelli registrati in epoca pre-covid. Come in Honduras, la fascia oraria degli operativi proposti per il Paese assicura ottimi collegamenti attraverso l’hub di Madrid.

Con l'apertura di questa seconda destinazione centroamericana, Air Europa supera l'80% delle rotte a lungo raggio riattivate, in attesa che vengano rimosse le limitazioni per poter ripristinare tutti i suoi collegamenti.