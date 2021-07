Jet2 riprende a volare verso più di 40 destinazioni senza quarantena

08:47

Jet2 ha ricominciato a operare voli e a programmare soggiorni dal Regno Unito verso oltre 40 destinazioni senza quarantena.

I clienti completamente vaccinati e i bambini che viaggiano con loro sotto i 18 anni possono infatti volare senza quarantena da 10 basi nel Regno Unito. Come riportato da Travelmole, la compagnia ha ripreso i voli per le Canarie, la Spagna, il Portogallo e la Grecia.

Alla fine di questa settimana Jet2 ricomincerà a volare senza obbligo di quarantena anche per Dubrovnik e Spalato dopo che la Croazia è stata recentemente aggiunta alla lista verde. Per soddisfare la domanda, Jet2.com e Jet2holidays hanno recentemente aggiunto più capacità in Croazia, con un incremento dei collegamenti per Dubrovnik da Birmingham, Leeds Bradford, Manchester, Londra Stansted e Newcastle e per Spalato da Birmingham, Leeds Bradford, Manchester e Londra Stansted.



Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays, ha dichiarato: "Il Freedom Day segna un grande passo avanti per noi, poiché ora stiamo organizzando voli e vacanze verso oltre 40 destinazioni esenti da quarantena. Il feedback dei clienti e degli agenti di viaggi indica che c'è un'enorme domanda da accontentare”.