Sicurezza, procedure adottate per gestire la pandemia e contenere i contagi a bordo. Sono questi i fattori che portano Qatar Airways ad aggiudicarsi l’Airline Of The Year Award. Quest’anno il ranking stilato da Airline Ratings sembra risentire di mesi particolarmente ‘anomali’ per l’industria dei viaggi e del trasporto aereo. Sembrano quasi lontani i tempi in cui le classifiche dei vettori tenevano conto dell’efficienza e della puntualità. Ma in un periodo in cui restrizioni e scenari epidemiologici in continua evoluzione hanno costretto le compagnie a modificare le proprie mappe e a ridurre drasticamente l’operatività, anche i parametri di valutazione devono cambiare.

Airline Ratings ha scelto quindi di premiare i vettori che si sono distinti per l’applicazione di adeguati protocolli anti Covid e standard di servizio, rispondendo con efficienza alla domanda di sicurezza dei passeggeri.



Qatar Airways si aggiudica così il premio di ‘Compagnia dell’anno’, scalzando Air New Zealand, vincitrice della classifica 2020. La compagnia guidata da Akbar Al Baker ha ottenuto punteggi elevati in materia di innovazione, applicazione delle procedure di sicurezza durante la pandemia, sicurezza operativa e sostenibilità ambientale. Suoi anche i riconoscimenti per ‘Best Business Class’, ‘Best In-Flight Catering’ e ‘Best Long Haul Middle East/Africa airline’.



Gli altri premi

Gli altri vincitori includono Air New Zealand, che ha ricevuto il premio ‘Best Premium Economy’ per il terzo anno consecutivo, ‘Best Economy Class’ e ‘Best Long Haul Pacific airline’; e Singapore Airlines, che per la terza volta di fila ha ottenuto il premio ‘Best First Class’ ed è stata valutata come ‘Best Long Haul Airline in Asia/Pacific regions’.



Non manca un posto per Qantas, da sempre al top dei ranking mondiali, che si è aggiudicata il riconoscimento di ‘Best Regional Airline in the world’.



In Europa

Nel campo delle low cost vince nel Vecchio Continente easyJet, valutata ‘Best Low Fare Carrier in Europe’. La low fare supera così Wizz Air, sulla vetta del podio per ben due anni consecutivi, nel 2019 e nel 2020.



Restando nei confini Ue, la compagnia tedesca Lufthansa si aggiudica il premio di Best Long Haul Airline in Europe.



L’elenco completo di tutti i riconoscimenti a questo link