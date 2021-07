Minori e disabili in aereo, il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Ryanair: sospeso il regolamento Enac

15:56

Slitta al 15 agosto l’entrata in vigore del Provvedimento Enac che obbliga i vettori che operano in Italia all’assegnazione gratuita di posti vicini a minori, disabili e loro genitori e/o accompagnatori. Secondo quanto fa sapere l’Ente in una nota, il Tar del Lazio ha parzialmente accolto l’istanza cautelare avanzata dalla compagnia Ryanair nell’ambito del ricorso che la stessa ha proposto avverso il Provvedimento, ritenendo esiguo il tempo concesso alle compagnie aeree per adeguare i propri sistemi informativi e operativi di vendita dei biglietti aerei e sospendendo quindi fino al 14 agosto l’applicazione del regolamento.

Una decisione che ha colto di sorpresa l’Ente Nazionale di Aviazione Civile, poiché presa dal Tribunale, precisa l’Ente, “inaudita altera parte”, ovvero in assenza di contraddittorio. “L’Enac avrebbe potuto chiarire al giudice amministrativo come i 10 giorni previsti nel provvedimento fossero sufficienti alle compagnie aeree per adeguare i propri sistemi informatici e operativi”.



Il provvedimento

Il provvedimento, continua l’Enac, “nasce dalla esigenza di tutelare, da un lato, il diritto alla mobilità di determinate categorie di passeggeri che lungo l’intera durata del viaggio hanno bisogno di un’assistenza adeguata e continuativa da parte dei loro genitori e/o accompagnatori, dall’altro dalla necessità di garantire che le operazioni di volo si svolgano in condizioni di massima sicurezza, specie in situazioni di emergenza, in cui la vicinanza di genitori e/o accompagnatori è essenziale per offrire la dovuta assistenza a minori e disabili. L’assegnazione di posti vicini per tali categorie di passeggeri non deve, pertanto, configurarsi come un servizio reso dalle compagnie dietro il pagamento di un supplemento al costo del biglietto, ma deve, viceversa costituire un diritto, da riconoscersi senza oneri aggiuntivi”.



Sulla base della decisione del Tar del Lazio, i passeggeri potranno segnalare eventuali disservizi a partire dal 15 agosto e non già dal 27 luglio, data di entrata in vigore originariamente prevista dal Provvedimento dell’Enac.