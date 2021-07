Stop alla quarantena per i vaccinati, l’approvazione dei vettori Uk

14:45

“Il più grande passo in avanti per far ripartire il settore internazionale dei viaggi”. Queste le parole con cui il board dei rappresentanti delle compagnie aeree del Regno Unito - Bar Uk - plaude alla decisione presa dal Governo di esentare dalla quarantena tutti passeggeri europei e statunitensi vaccinati in arrivo in Gran Bretagna.

La misura, come annunciato dal segretario ai Trasporti Grant Shapps, entrerà in vigore a partire dal 2 agosto. "Questa significativa riapertura - ha commentato Dale Keller, a.d. del board Bar Uk – dev’essere la premessa a un passo analogo per gli arrivi da molti altri Paesi a basso rischio, con programmi di vaccinazione ben sviluppati, in modo che possano essere aggiunti alla lista alla prima occasione possibile, senza aspettare la revisione di ottobre”.



Keller, come spiega TravelMole, ha poi aggiunto che "nelle prossime settimane le compagnie aeree continueranno a sollecitare il governo del Regno Unito a ridurre e semplificare ulteriormente i requisiti per i passeggeri".